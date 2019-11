Ντόντσιτς-Πορζίνγκις: Έγραψαν ιστορία κόντρα στους πρωταθλητές! (pic & vids)

Τρελαίνουν κόσμο τη φετινή σεζόν οι Λούκα Ντόντσιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Οι Μάβερικς έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά και οι δυο τους εντυπωσιάζουν.

Απέναντι στους Ράπτορς ο Σλοβένος είχε 26 με 15 ριμπάουντ και ο Λετονός μέτρησε 20 με 15 ριμπάουντ.

Με αυτόν τον τρόπο έγραψαν ιστορία, αφού έγιναν το μοναδικό δίδυμο που γεννήθηκε εκτός ΗΠΑ και είχε 20+ πόντους και 15+ ριμπάουντ στο ίδιο ματς.

Luka Doncic (26 PTS, 15 REB) and Kristaps Porzingis (20 PTS, 15 REB) are the first @dallasmavs teammates and the first teammates born outside the US to each record 20+ PTS & 15+ REB in the same game. pic.twitter.com/LN2FvvaDFx

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 17, 2019