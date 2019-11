«Ξεματιάστε» τους Ουόριορς: Έμειναν με 9 παίκτες και... απειλούνται από το όριο του ΝΒΑ! (vids)

Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει στους Ουόριορς.

Η ομάδα του Κερ θυμίζει νοσοκομείο, καθώς μετρά πολλούς τραυματισμούς. Ο Κάρι έσπασε το χέρι του, ο Τόμπσον έπαθε ρήξη χιαστού και θα χάσει όλη τη σεζόν, ο Ντουράντ είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου (πριν φύγει για Νετς), ενώ ο Ράσελ θα μείνει 2 εβδομάδες οff λόγω προβλήματος στο δάχτυλο.

Μέσα σε όλα αυτά προσθέστε και τους απόντες Κεβόν Λούνεϊ και Λι και το πράγμα δυσκολεύει. Στα πιτς είναι και ο Τζέικομπ Έβανς που θα μπορούσε να δώσει λύσεις στην δύσκολη κατάσταση

Το Γκόλντεν Στέιτ έχει μείνει με μόλις 9 ετοιμοπόλεμους παίκτες και είναι πολύ κοντά στο όριο που έχει θέσει το ΝΒΑ.

Αναγκαστικά μια ομάδα θα πρέπει να κατέβει με minimum 8 σε ματς. Οι Ουόριορς το πλησιάζουν επικίνδυνα, αφού η ατυχία τους έχει χτυπήσει την πόρτα φέτος. Η κακοδαιμονία δεν σταματά για μια ομάδα που δείχνει σαν κάποιος να την έχει καταραστεί!

Οι Ουόριορς έχουν 2 παίκτες με two way contracts. O ένας (Λι) είναι off. Ο άλλος (Μπάουμαν) θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες από τον Κερ.

Ένα παιδί που έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και άρπαξε από τα μαλλία την ευκαιρία με τους τραυματισμούς στους Ουόριορς, είναι ο Πάσκαλ που αρκετοί τον συγκρίνουν με τον Ντρέιμοντ Γκριν.