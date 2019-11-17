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Αντετοκούνμπο: Ούτε ένας στρατός δεν τον... γκρεμίζει (vid)

Αντετοκούνμπο: Ούτε ένας στρατός δεν τον... γκρεμίζει (vid)

Αντετοκούνμπο: Ούτε ένας στρατός δεν τον... γκρεμίζει (vid)

Έκανε διπλό poster κάρφωμα ο Γιάννης Αντεοτοκούνμπο δείχνοντας πως είναι ανίκητος όταν πάρει φόρα! 

Ποιος θα τον σταματήσει; Κανείς! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι... μπουλντόζα κάτω από το καλάθι και παρασέρνει τους πάντες.

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