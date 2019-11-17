Αντετοκούνμπο: Ούτε ένας στρατός δεν τον... γκρεμίζει (vid)

Ποιος θα τον σταματήσει; Κανείς! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι... μπουλντόζα κάτω από το καλάθι και παρασέρνει τους πάντες.
GIANNIS. DOUBLE. POSTER. #FearTheDeer pic.twitter.com/H0F5p3KmxQ
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 17, 2019/blockquote>
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 107vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 85vs
ΑΡΗΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΥΠΡΟΣ 1vs
ΣΚΩΤΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 68vs
ΑΕΚ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΑΤΙΑ 3vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ 2vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΡΑΗΛ 1vs
ΠΟΛΩΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ 0vs
ΟΥΑΛΙΑ 2
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
CHICAGO BULLS 105vs
BROOKLYN NETS 109
LIVE
INDIANA PACERS 52vs
MILWAUKEE BUCKS 65
LIVE
NEW YORK KNICKS 41vs
CHARLOTTE HORNETS 30
LIVE
MINNESOTA 23vs
HOUSTON ROCKETS 21
LIVE
MIAMI HEAT 23vs
NEW ORLEANS PELICANS 17
SAN ANTONIO SPURS -vs
PORTLAND -
DALLAS MAVERICKS -vs
TORONTO RAPTORS -
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
ATLANTA HAWKS -
CLEVELAND CAVALIERS -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
SACRAMENTO KINGS -vs
BOSTON CELTICS -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
AFYON BELEDIYE -
TOFAS -vs
FENERBAHCE BEKO -
BESIKTAS -vs
BURSASPOR -
TRENTO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
UMANA REYER VENEZIA -
DE LONGHI TREVISO -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ALMA TRIESTE -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
MILANO -
ORIORA PISTOIA -vs
RED OCTOBER CANTU -
VIRTUS ROMA -vs
VL PESARO -
FC BARCELONA -vs
ESTUDIANTES -
GRAN CANARIA -vs
UCAM MURCIA -
VALENCIA -vs
ZARAGOZA -
BILBAO BASKET -vs
REAL MADRID -
KIROLBET BASKONIA -vs
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ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
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ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
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ΓΑΛΛΙΑ -
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ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
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ΤΟΥΡΚΙΑ -
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ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Γ) -
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ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -
ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ) -vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) -
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ΣΕΡΒΙΑ (Γ) -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
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ΕΛΛAΔΑ (Γ) -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Γ) -
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Γ) -
ΕΣΘΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Γ) -
GREAT BRITAIN (W) -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ) -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒ. (Γ) -vs
ΕΛΒΕΤΙΑ (Γ) -
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
Έκανε διπλό poster κάρφωμα ο Γιάννης Αντεοτοκούνμπο δείχνοντας πως είναι ανίκητος όταν πάρει φόρα!
Ποιος θα τον σταματήσει; Κανείς! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι... μπουλντόζα κάτω από το καλάθι και παρασέρνει τους πάντες.
GIANNIS. DOUBLE. POSTER. #FearTheDeer pic.twitter.com/H0F5p3KmxQ
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