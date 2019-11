Δεν είναι το δυνατό του σημείο αλλά ενίοτε σκοράρει και από εκεί. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βλέπει το χρονόμετρο να μηδενίζει, σηκώνεται και ευστοχεί. Με το τρίποντό του στη λήξη της περιόδου κάνει το 26-22 για τους Μπακς.

Giannis ends the quarter with a three!! #FearTheDeer pic.twitter.com/nKL9QdBfmc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 17, 2019