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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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ΛεΜπρόν: Τα καλύτερα καρφώματα με τη φανέλα των Λέικερς (vid)

ΛεΜπρόν: Τα καλύτερα καρφώματα με τη φανέλα των Λέικερς (vid)

ΛεΜπρόν: Τα καλύτερα καρφώματα με τη φανέλα των Λέικερς (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς καρφώνει ασταμάτητα με τη φανέλα των Λέικερς. Δείτε τα καλύτερά του καρφώματα με την ομάδα τους Λος Άντζελες.

Δεύτερη νιότη περνάει ο «Βασιλιάς» αφού σε κάθε παιχνίδι εκτός ότι παίζει καταπληκτικά, φροντίζει να προσφέρει και θέαμα.

Παρακολουθείστε τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

 

LeBron's BEST Dunks Since Joining The Lake Show!

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