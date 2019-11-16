Η καρφωματάρα του ΛεΜπρόν από όλες τις λήψεις! (vid)

Θα θυμάται για καιρό το ματς με τους Λέικερς, ο Μπιέλιστα αλλά όχι για καλό λόγο.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τον έκανε... πόστερ σε μια απίθανη φάση.
Το ΝΒΑ δεν έχασε καθόλου χρόνο και έφτιαξε video με όλες τις λήψεις του εκπληκτικού καρφώματος.
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ 0vs
ΕΛΛAΔΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 83vs
ZALGIRIS KAUNAS 74
ΤΕΛΙΚΟ
CSKA MOSCOW 88vs
FENERBAHCE BEKO 70
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 72vs
LYON-VILLEURBANNE 74
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 82vs
BAYERN MUNCHEN 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3vs
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 0vs
ΙΤΑΛΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 7vs
ΜAΛΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ 6vs
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 0
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
LARISA -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΑΡΗΣ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 109vs
DETROIT PISTONS 106
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 111vs
SAN ANTONIO SPURS 109
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 116vs
WASHINGTON WIZARDS 137
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 111vs
INDIANA PACERS 102
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 127vs
PHILADELPHIA 76ERS 119
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 107vs
UTAH JAZZ 106
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 100vs
BOSTON CELTICS 105
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 99vs
SACRAMENTO KINGS 97
LIVE
DINAMO MINSK 2vs
DESNA CHERNIHIV 2
LIVE
GALATASARAY 3vs
UMRANIYESPOR 0
LIVE
RADZISZOWIANKA 0vs
WISLA KRAKOW 2
LIVE
VIITORUL CONSTANTA 0vs
CLINCENI 0
LIVE
ZIRA 0vs
SUMQAYIT 0
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
FATIH KARAGUMRUK -
KONYASPOR -vs
ADANASPOR -
SHKENDIJA -vs
FC PRISHTINA -
ARKA GDYNIA -vs
OLIMPIA GRUDZIADZ -
LOKOMOTIV PLOVDIV -vs
STRUMSKA SLAVA -
STJARNAN -vs
VALUR REYKJAVIK -
CIBALIA VINKOVCI -vs
BIJELO BRDO -
CS UNIV. CRAIOVA -vs
SPARTAK SUBOTICA -
INTER ZAPRESIC -vs
NK DUBRAVA ZAGREB -
LOKOMOTIVA ZAGREB -vs
RUDAR VELENJE -
ΑΡΗΣ -vs
CSKA SOFIA -
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TABOR SEZANA -
SLAVEN BELUPO -vs
KUSTOSIJA -
ZALAEGERSZEGI TE -vs
NK VARAZDIN -
UDINESE -vs
SPARTAKS JURMALA -
ACF FIORENTINA -vs
VIRTUS ENTELLA -
BREIDABLIK -vs
KA AKUREYRI -
LIVE
OGM ORMANSPOR 78vs
BAHCESEHIR KOLEJI 71
BANDIRMA B.I.K. -vs
GAZIANTEP -
PINAR KARSIYAKA -vs
GALATASARAY -
ANADOLU EFES -vs
TURK TELEKOM -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΣΚΩΤΙΑ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ -
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -vs
ΟΥΑΛΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΡΩΣΙΑ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
ΙΣΡΑΗΛ -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ -
ΑΥΣΤΡΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ -
ΚΡΟΑΤΙΑ -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
BAXI MANRESA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
MORABANC ANDORRA -vs
UNICAJA -
SAN PABLO BURGOS -vs
REAL BETIS -
JOVENTUT BADALONA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
SASSARI -vs
REGGIANA -
O ΛεΜπρόν έκανε ένα από τα καρφώματα της σεζόν κόντρα στους Γκρίζλις και το ΝΒΑ έφτιαξε video με όλες τις λήψεις της πτήσης του.
Θα θυμάται για καιρό το ματς με τους Λέικερς, ο Μπιέλιστα αλλά όχι για καλό λόγο.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τον έκανε... πόστερ σε μια απίθανη φάση.
Το ΝΒΑ δεν έχασε καθόλου χρόνο και έφτιαξε video με όλες τις λήψεις του εκπληκτικού καρφώματος.