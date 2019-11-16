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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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Η καρφωματάρα του ΛεΜπρόν από όλες τις λήψεις! (vid)

Η καρφωματάρα του ΛεΜπρόν από όλες τις λήψεις! (vid)

Η καρφωματάρα του ΛεΜπρόν από όλες τις λήψεις! (vid)

O ΛεΜπρόν έκανε ένα από τα καρφώματα της σεζόν κόντρα στους Γκρίζλις και το ΝΒΑ έφτιαξε video με όλες τις λήψεις της πτήσης του.

Θα θυμάται για καιρό το ματς με τους Λέικερς, ο Μπιέλιστα αλλά όχι για καλό λόγο.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τον έκανε... πόστερ σε μια απίθανη φάση.

Το ΝΒΑ δεν έχασε καθόλου χρόνο και έφτιαξε video με όλες τις λήψεις του εκπληκτικού καρφώματος.

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