Γκομπέρ: Κοιτάει στα... μάτια τον Μαλόουν (pic)

Είναι το σημείο αναφοράς των Τζαζ στη ρακέτα και το έδειξε και κόντρα στους Γκρίζλις, θυμίζοντας τον θρύλο της ομάδας Καρλ Μαλόουν.

Ο Γάλλος έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μορμόνων μετά τον «ταχυδρόμο» που έχει 2 ματς με 20+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ μπλοκ.

Ο Καρλ το είχε κάνει στις 28 Γενάρη του 1994 κόντρα στους Ουόριορς και στις 30 Γενάρη του 1993 απέναντι στους Κλίπερς

Rudy Gobert joins Karl Malone as the second Jazz player ever to have multiple games of at least 20 points, 15 rebounds and 5 blocks.

Malone did it on January 30th, 1993 against the Clippers and January 28th, 1994 against the Warriors. pic.twitter.com/BNsdDCASKZ

