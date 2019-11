Ακόμα μια 44άρα για τον Χάρντεν, ακόμα μια νύχτα γεμάτη ρεκόρ! (pics)

Ο «Μούσιας» κάνει ακόμα μια μεγάλη σεζόν στο ΝΒΑ και οδηγεί τους Ρόκετς και πάλι. Τα νούμερα του είναι εξωπραγματικά και κόντρα στους Πέισερς είχε 44 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Έχει βαρεθεί να σπάει τα ρεκόρ και το έκανε ακόμα μια φορά.

Με τις επιδόσεις του στα πρώτα 12 ματς της σεζόν είναι τρίτος στην λίστα, με τους περισσότερους πόντους, κάτω μόνο από τον Τσάμπερλεϊν, ενώ έχοντας 464 πόντους και 95 ασίστ, πρώτα ισοφάρισε την δική του περσινή επίδοση και ο μοναδικός που τον περνάει είναι ο Νέιτ Άρτσιμπαλντ με όσα είχε κάνει το 1973.

James Harden has played 12 games this season. The most points scored through a player’s first 12 games of any season:

James Harden has 464 PTS and 95 AST through 12 games this season. Harden matched both of those totals over several 12-game spans in the 2018–19 season. The only other NBA player ever to do that over any 12-game span is Nate Archibald in 1973 (467 PTS, 138 AST). @EliasSports pic.twitter.com/hPvSNDVKEN

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 16, 2019