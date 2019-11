Ράσελ: Αρνητική η ακτινογραφία, θα κάνει μαγνητική στον αντίχειρα

Ο Ντ' 'Αντζελο Ράσελ αποχώρησε από το παιχνίδι με τους Σέλτικς στην τρίτη περίοδο και δεν κατάφερε να επιστρέψει ποτέ, αφού πονούσε στον αντίχειρα. Ο παίκτης έκανε ακτινογραφίες, βγήκαν αρνητικές, αλλά αναμένεται να κάνει και μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Ο τραυματισμός του είναι ακόμα μια ατυχία για τους Ουόριορς, που φέτος έχουν χτυπηθεί πολύ σκληρά και ο ένας τραυματισμός διαδέχεται τον άλλον.

