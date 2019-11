Με πολύ θράσος έχει μπει στο ΝΒΑ ο Μοράντ Τζo και το έδειξε κόντρα στους Τζαζ. Ο νεαρός σκόραρε με δύσκολη προσπάθεια κόντρα στον Μουντιέ και του έκανε χειρονομία ότι είναι... πολύ μικρός.

Ja hit Mudiay with the "too small" flex pic.twitter.com/rWWSdfVQ3C

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 16, 2019