Ο «Βασιλιάς» είχε μεγάλα κέφια κόντρα στους Κινγκς και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Σκόραρε, ήταν ψύχραιμος στα κρίσιμα, ενώ έκανε και το κάρφωμα της βραδιάς.

Πήρε τον διάδρομο και προσπέρασε τον Μπογκντάνοβιτς, για να καρφώσει εντυπωσιακά πάνω από τον Μπιέλιτσα και να τρελάνει όσους τον παρακολουθούσαν.

Τα λόγια είναι περιττά:

The Lakers bench was all of us watching that LeBron poster pic.twitter.com/y53WQjHy4s

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 16, 2019