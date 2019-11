Ο ΛεΜπρόν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει την μπάλα μέσα στο παιχνίδι! Κόντρα στους Κινγκς, βρήκε τον Κούζμα με no look πάσα κάτω από τα πόιδα!

No look

Between the legs

Three points

Bron and Kuz have that chemistry. pic.twitter.com/0GkbKcGCX6

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 16, 2019