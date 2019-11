Καρμέλο: Η αποδοτικότητα του έχει πέσει στα... τάρταρα! (pic)

Δεν περνά και τα καλύτερα του χρόνια ο Καρμέλο Άντονι, όμως κατάφερε να βρει ομάδα. Οι Μπλέζερς τον εμπιστεύτηκαν και εκείνος καλείται να δείξει πως δεν είναι «τελειωμένος».

Ένα γράφημα που δείχνει και την μεγάλη πτώση του Μέλο είναι αυτό που έχει να κάνει με την αποδοτικότητα.

Τη σεζόν 2012-13 ήταν 4ος στο ΝΒΑ, ενώ πέρυσι ήταν στο χειρότερο σημείο της καριέρας του, στο 10.9 στα 10 ματς που έπαιξε με τους Ρόκετς.

Carmelo Anthony's player efficiency rating peaked at 4th in the NBA in 2012-13, behind only LeBron James, Kevin Durant and Chris Paul.

It's dropped each season since, including a career-low 10.9 PER in 10 games with the Rockets last season. pic.twitter.com/B7mCOribW4

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 15, 2019