Απίθανος Ντόντσιτς: «Έπιασε» Τζέρι Ουέστ, «κυνηγά» Ρόμπερτσον! (pic)

Φοβερά πράγματα κάνει ο Λούκα Ντόντσιτς τη φετινή σεζόν, αφού είναι ασταμάτητος.

Ο Σλοβένος έκανε το 4ο triple double της καριέρας του μαζί με 30άρα, ισοφαρίζοντας τον Τζέρι Ουέστ για τις 2 πρώτες σεζόν στο ΝΒΑ.

Η κορυφή ανήκει στον Όσκαρ Ρόμπερτσον αλλά βρίσκεται πολύ μακριά στα 41.

Luka Dončić recorded his 4th career 30-point triple-double.

That is tied with Jerry West for the 2nd-most 30-point triple-doubles within a player's first 2 seasons in NBA history. Oscar Robertson had 41. (h/t @EliasSports) pic.twitter.com/95v2lbipcZ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 15, 2019