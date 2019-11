Αντετοκούνμπο: Το τρίποντο μπορεί να τον εκτοξεύσει, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός (vids)

Μια φράση έχει ακουστεί από όποιον βλέπει ΝΒΑ ή έχει οποιαδήποτε σχέση με το άθλημα. Το twitter έχει βουίξει και πιθανότατα σε κάποια στιγμή, όλοι σας έχετε αναρωτηθεί το ίδιο πράγμα.

Τι θα γίνει αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρχίζει να σουτάρει με συνέπεια τρίποντο;

O Τρέισι ΜακΓκρέιντι πριν από λίγο καιρό είχε πει το εξής: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν φοβάται να πάρει τα σουτ. Αν με συνέπεια σκοράρει τρίποντα θα κερδίσουν το Πρωτάθλημα. Θα γίνει πρόβλημα αν αρχίσουν να τον μαρκάρουν, θα έχει τελειώσει η συζήτηση με το Πρωτάθλημα».

Θα είναι ασταμάτητος, θα τελειώσει το Πρωτάθλημα, θα παίρνει για πλάκα τα βραβεία MVP, δεν θα ξέρουν τι να πρωτοκάνουν μαζί του οι άμυνες του ΝΒΑ. Πολλά μπορούν να συμβούν και όλα έχουν να κάνουν με το πόσο καλύτερος μπορεί αν γίνει ο «Greek Freak», που πέρυσι βγήκε MVP του ΝΒΑ.

Δεν είναι μόνο ότι αυτή η συζήτηση γίνεται στα social media και δεν φτάνουν στον Γιάννη. Πρώτος ο Έλληνας σταρ βλέπει τους αντιπάλους του να του δίνουν προκλητικά το τρίποντο, θέλουν να σουτάρει από το να πάρει την προσπάθεια και να φτάσει μέχρι μέσα που ή που θα σκοράρει ή που θα πάρει φάουλ.

Η συζήτηση αυτή έχει γίνει πολλές φορές με την ίδια κοινή συνισταμένη. Παλαιότερα δεν ήταν έτσι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μικρότερος, οι αμυντικοί δεν τον ήξεραν τόσο και δεν τον πειράζει να έχει πάνω του δύο και τρεις αμυντικούς. Όπως έχει παραδεχτεί στο παρελθόν όμως και μόνος του όσο μεγαλώνει αυτό αλλάζει. Χρειάζεται τα σουτ, για να κάνει πιο εύκολη πρώτα την δική του την ζωή.

«Προσπαθώ να κοιτάω γύρω μου και να φτιάχνω παιχνίδι, αλλά φέτος θα σουτάρω», είχε τονίσει παλαιότερα και φαίνεται πως από πέρυσι προσπαθεί να αλλάξει. «Έχω δουλέψει τόσο πολύ το καλοκαίρι και μέρα με την μέρα νιώθω και πιο άνετα. Θα σουτάρω παραπάνω τρίποντα και ελπίζω να βάζω και παραπάνω. Αν δεν το κάνω έρχεται κι άλλη σεζόν και ελπίζω του χρόνου να τα καταφέρω καλύτερα και καλύτερα και καλύτερα και καλύτερα. Θα έρθει τελικά».

Μέχρι στιγμής ο Αντετοκούνμπο έχει σουτάρει 44 τρίποντα σε 11 παιχνίδια, έχει ευστοχήσει σε 13 και έχει ποσοστό στο 29.5%, έχοντας μάλιστα ισοφαρίσει το προσωπικό του ρεκόρ με τα 4 που πέτυχε κόντρα στους Κλίπερς. Είναι η πρώτη σεζόν που έχει καταφέρει να βάλει τουλάχιστον 1 τρίποντο σε κάθε παιχνίδι, ενώ στα τελευταία παιχνίδια δείχνει να αισθάνεται καλύτερα και με τα σουτ που παίρνει και παράλληλα έχει αυξήσει και τις προσπάθειες που παίρνει. Σύμφωνα με τους Αμερικάνους μερίδιο ευθύνης στο σουτ του Γιάννη έχει και ο Κιντ, που βρέθηκε να τον προπονεί στα πρώτα του βήματα και ενώ τον βοήθησε πάρα πολύ σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, δεν έχωσε την σημασία που έπρεπε στην μηχανική του σουτ του Αντετοκούνμπο.

Σε παλαιότερη συνέντευξη του ο «Greek Freak» έχει τονίσει ότι: «Νομίζω ότι ήταν η δεύτερη σεζόν μου όταν μου είπε να μην σουτάρω την μπάλα. Την τρίτη μου σεζόν, στο τέλος, μου είπε σούταρε λίγο. Την τέταρτη σεζόν μου, με άφησε να σουτάρω και την πέμπτη μου είπε κάνε ότι θες, έχεις το πράσινο φως, αλλά δεν ένιωθα άνετα. Είναι δύσκολο. Όταν δεν σουτάρεις, είναι δύσκολο να επιστρέψεις στο σουτ».

Πλέον, ο Μπούντενχολζερ έχει έναν MVP στην ομάδα του και θέλει να τον δει να σουτάρει. «Όταν ο Μπαντ ήρθε στην ομάδα μου είπε, ''Γιάννη, θέλω να σουτάρεις την μπάλα''. Δεν με νοιάζει αν τα βάζεις ή τα χάνεις, χτύπα το ταμπλό, κάνε airball, δεν με νοιάζει. Σούταρε. Οπότε είναι περίεργο. Αλλά έχω έξτρα κίνητρο. Θα δουλέψω σκληρά το τρίποντο μου και ξέρω ότι θα με κάνει καλύτερο παίκτη σε ένα ή δύο χρόνια».

Αυτό που άλλαξε ο νέος κόουτς των Μπακς δεν μόνο ότι επέτρεψε στον Γιάννη να σουτάρει, του έδωσε παίκτες γύρω του που μπορούν να τον βοηθήσουν να το κάνει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το τιμ των Μπακς έχει ανθρώπους για τον σκοπό αυτόν και ο Αντετοκούνμπο μαζί με τον Σάλιβαν έχουν περάσει πολλές ώρες, ώστε να δουλέψει ο Γιάννης. Ο Έλληνας παίκτης δουλεύει σε πολλές διαφορετικές ασκήσεις με σουτ, δουλεύει με κίνηση, δουλεύει την ντρίπλα του και το σουτ, με βήμα στο πλάι.

Μπορεί ο Γιάννης να μην νιώθει την αλλαγή, αλλά η μηχανική του δείχνει διαφορετική, ενώ δείχνει αυτοπεποίθηση στις προσπάθειες που παίρνει.

«Θέλω να γίνει σπουδαίος», είχε πει για εκείνον ο προπονητής των Μπακς. «Δεν νομίζω ότι θα χτυπήσουμε τα δάχτυλα μας και θα γίνει ο Ρέι Άλεν ή ο Κρις Μάλιν, αλλά σίγουρα έχει παραπάνω αυτοπεποίθηση. Έχει περάσει πολύ χρόνο δουλεύοντας. Θα δούμε τα αποτελέσματα από αυτό».

Ο Αντετοκούνμπο από την πλευρά του προσπαθεί να βρει ισορροπία στο παρκέ και στα σουτ που παίρνει, ώστε να μην βλάπτουν το ίδιο και την ομάδα του.

«Ακόμα και αν σούταρα καλύτερα πάλι έτσι θα με έπαιζαν. Το ίδιο συμβαίνει με εμένα και τον Ντουράντ, όταν τον μαρκάρω. Τον μαρκάρω ένα ή δύο βήματα μέσα γιατί ξέρω ότι μπορεί να φτιάξει plays, μπορεί να μπει μέσα. Όταν σηκώνεται να σουτάρει, πάω για το ριμπάουντ γιατί δεν μπορείς να μαρκάρεις το σουτ του. Οπότε και να πετύχω τα σουτ, το ίδιο θα με παίζουν. Τον ΛεΜπρον... τον μαρκάρουμε με τον ίδιο τρόπο. Προτιμάμε να μας κερδίσει με τρίποντα, παρότι είναι εξαιρετικός».

Το μυστικό για όλο αυτό είναι σίγουρα η επιλογή του νέου προπονητή των Μπακς να τον πλαισιώσει με... θανατηφόρους σουτέρ. Αυτό κάνει όλη την ομάδα επικίνδυνη και τον Γιάννη πιο ήρεμο να μπορεί να κάνει το παιχνίδι του. Η απάντηση για το αν ο Γιάννης αυξήσει το ποσοστό στο τρίποντο θα γίνει ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης της λίγκας είναι εύκολη και είναι καταφατική.

Όλοι όσοι το έχουν πει έχουν δίκιο και ο Αντετοκούνμπο το ξέρει πολύ καλά αυτό. Ένα ποσοστό πάνω από το 30% σταθερά θα τον εκτοξεύσει και μαζί και τους Μπακς, που θα γίνουν ο φόβος και ο τρόμος για τις υπόλοιπες ομάδες.

Πάντως, ο Γιάννης είναι ήρεμος και ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και τον δρόμο προς την κορυφή. Άλλωστε κέρδισε το βραβείο του MVP χωρίς το τρίποντο σωστά;

«Ο λόγος που κέρδισα το βραβείο του MVP είναι ότι κερδίσαμε 60 παιχνίδια και άλλαξε η νοοτροπία της ομάδας. Επίσης υπάρχουν πολλοί που λένε ότι αν ο Γιάννης δεν έχει τρίποντο δεν θα γίνει ποτέ ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Κέρδισα το βραβείο του MVP. Χωρίς τρίποντα. Έτσι;

Μπορούμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και χωρίς να σουτάρω τρίποντα. Όμως θέλω να έχω και το τρίποντο. Φέτος είχα βελτιωθεί και όσο περνούσε η σεζόν σούταρα και καλύτερα. Έτσι γίνεται πιο εύκολο το παιχνίδι μου και ταυτόχρονα κάνω πιο εύκολο το παιχνίδι των συμπαικτών μου».

Και κατέληξε: «Γιατί να μην κερδίσω πάλι το βραβείο του MVP; Πάντα είναι στόχος. Αν παίξουμε και πάλι καλό μπάσκετ και κερδίζουμε παιχνίδια μπορεί να συμβεί ξανά».

"Hopefully next year we can win the BIGGER trophy!!"#FearTheDeer pic.twitter.com/sQ0zE91WmV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 18, 2019