Ο Ντόντσιτς έγινε ο 2ος νεότερος παίκτης με triple double στο MSG, μετά τον Τζόνσον!

Ο Λούκα Ντόντσιτς κάνει τεράστια σεζόν και τα νούμερα του έχουν ξεπεράσει κάθε φαντασία.

Ο νεαρός Σλοβένος στην ήττα από τους Νικς είχε και πάλι triple double με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο δεύτερος παίκτης της ιστορίας με αυτή την επίδοση στο MSG.

Ο Ντόντσιτς το κατάφερε σε ηλικία 20 ετών και 259 ημερών, ενώ ο μοναδικός που έχει πετύχει κάτι αντίστοιχο μικρότερος είναι ο Τζόνσον που το είχε κάνει το 1980 σε ηλικία 20 χρονών και 175 ημερών.

.@luka7doncic (33 PTS, 10 REB, 11 AST) becomes the second-youngest player (20 years, 259 days) to post a triple-double at MSG.@MagicJohnson (19 PTS, 10 REB, 11 AST on 2/5/1980) is the youngest (20 years and 175 days). pic.twitter.com/tOFk5dbRMu

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 15, 2019