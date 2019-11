Οπαδοί των Νικς σε... χαμογελαστό Πορζίνγκις: «Γύρνα πίσω στην Λετονία» (vid)

O Πορζίνγκις ήθελε να φύγει από την Νέα Υόρκη και τους Νικς για να συνεχίσει την καριέρα του στους Μάβερικς.

Αυτό δεν το ξέχασαν οι φίλοι των Νικς και δεν τον άφησαν να περάσει απαρατήρητος. Αποφάσισαν να διακόψουν τον Εθνικό ύμνο και να τον γιουχάρουν, ενώ τον φώναζαν προδότη και του έλεγαν να επιστρέψει στην Λετονία, με τον Πορζίνγκις να χαμογελά στο άκουσμα της... φασαρίας.

O παίκτης των Μάβερικς έγινε ντραφτ το 2015 από την ομάδα της Νέας Υόρκης και αφού τραυματίστηκε σοβαρά μετακόμισε το 2019 για το Ντάλας.

Fans interrupted the national anthem to scream "Traitor" and "Go back to Latvia" at Kristaps Porzingis.

— Malika Andrews (@malika_andrews) November 15, 2019