Μεγάλο πράγμα η συνήθεια! Ο Πορζίνγκις, για πρώτη φορά μετά το 2015 βρέθηκε στο γήπεδο των Νικς ως αντίπαλος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κατά την διάρκεια του ημιχρόνου να ξεκινήσει να πηγαίνει στα αποδυτήρια των Νικς, λίγο πριν συνειδητοποιήσει πως πρέπει να πάει προς την πλευρά των φιλοξενούμενων!

KP almost walking to the wrong locker room? pic.twitter.com/b49cmNBy6b

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 15, 2019