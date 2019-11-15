Με ένα αρκετά εντυπωσιακό κάρφωμα πριν το πρώτο ημίχρονο, ο Γιάννης έδειξε τις ορέξεις τους στους Μπουλς.
Hammer time!! #FearTheDeer pic.twitter.com/t9TmtbRNQU
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 15, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 105vs
ALBA BERLIN 106
ΤΕΛΙΚΟ
BC KHIMKI 87vs
MILANO 79
ΤΕΛΙΚΟ
ANADOLU EFES 90vs
ZENIT PETERSBURG 88
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 86vs
FC BARCELONA 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΓΛΙΑ 7vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ 0vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΒΑΝΙΑ 2vs
ΑΝΔΟΡΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΛΙΑ 2vs
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΧΙΑ 2vs
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 1
CSKA MOSCOW -vs
FENERBAHCE BEKO -
CRVENA ZVEZDA -vs
LYON-VILLEURBANNE -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ZALGIRIS KAUNAS -
VALENCIA -vs
BAYERN MUNCHEN -
LIVE
NEW ORLEANS PELICANS 72vs
LOS ANGELES CLIPPERS 59
LIVE
NEW YORK KNICKS 57vs
DALLAS MAVERICKS 52
LIVE
MILWAUKEE BUCKS 65vs
CHICAGO BULLS 66
LIVE
PHOENIX SUNS 8vs
ATLANTA HAWKS 15
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 97vs
MIAMI HEAT 108
DENVER NUGGETS -vs
BROOKLYN NETS -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΡΜΕΝΙΑ -vs
ΕΛΛAΔΑ -
ΝΟΡΒΗΓΙΑ -vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ -vs
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ -
ΙΣΠΑΝΙΑ -vs
ΜAΛΤΑ -
ΔΑΝΙΑ -vs
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ -
ΕΛΒΕΤΙΑ -vs
ΓΕΩΡΓΙΑ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
ΙΤΑΛΙΑ -
ΡΟΥΜΑΝΙΑ -vs
ΣΟΥΗΔΙΑ -
Σιγά που δεν θα κάρφωνε πριν το πρώτο ημίχρονο! Ο Γιάννης μόλις βρήκε την ευκαιρία απέναντι στους Μπουλς κάρφωσε με δύναμη το αντίπαλο καλάθι.
Με ένα αρκετά εντυπωσιακό κάρφωμα πριν το πρώτο ημίχρονο, ο Γιάννης έδειξε τις ορέξεις τους στους Μπουλς.
Hammer time!! #FearTheDeer pic.twitter.com/t9TmtbRNQU
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 15, 2019