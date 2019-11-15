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Μπακς - Μπουλς: Κάρφωσε με πώρωση το καλάθι των Μπουλς ο Γιάννης! (vid)

Μπακς - Μπουλς: Κάρφωσε με πώρωση το καλάθι των Μπουλς ο Γιάννης! (vid)

Μπακς - Μπουλς: Κάρφωσε με πώρωση το καλάθι των Μπουλς ο Γιάννης! (vid)

Σιγά που δεν θα κάρφωνε πριν το πρώτο ημίχρονο! Ο Γιάννης μόλις βρήκε την ευκαιρία απέναντι στους Μπουλς κάρφωσε με δύναμη το αντίπαλο καλάθι.

Με ένα αρκετά εντυπωσιακό κάρφωμα πριν το πρώτο ημίχρονο, ο Γιάννης έδειξε τις ορέξεις τους στους Μπουλς.

 

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