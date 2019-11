Οι δυο τους αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση των Ουισκόνσιν Χερντ με τους Capital City Go-Go στην Menominee Nation Arena κι επέστρεψαν στους Μπακς.

Χθες ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πέτυχε 14 πόντους ενώ ο Μπέντερ έκανε double - double με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Απόψε (15/11) οι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Μπουλς.

The Bucks have recalled @DBender03 (22 PTS, 12 REB) and @Thanasis_ante43 (14 PTS) from the @WisconsinHerd: pic.twitter.com/C8npUETuY1

