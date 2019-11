Έντι Τζόνσον: «Ο ΛεΜπρόν είναι ο καλύτερος αθλητής όλων των εποχών»! (pic)

Ο Έντι Τζόνσον, το «Πιστόλι» του Ολυμπιακού, ο σούπερ σκόρερ που έκανε θραύση στο ελληνικό πρωτάθλημα τη σεζόν 1994-95 με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» αποθέωσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, εξηγώντας πως το ΝΒΑ δεν θα δει ξανά παίκτη σαν αυτόν.

«17 χρόνια, καθόλου χειρουργεία, αγωνίστηκε σε περισσότερο από το 90% των αγώνων όλα αυτά τα χρόνια, 4ος στο σκοράρισμα, 10ος στις ασίστ. Πλέον ηγείται της λίγκας στις ασίστ ενώ δείχνει τρομερή αθλητικότητα. Δεν θα δούμε ξανά κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ! Συμφωνώ με τον Στιβ Κερ! Ο king Τζέιμς είναι ο καλύτερος αθλητής όλων των εποχών! Απολαύστε τον»!

17 years, no surgeries, played in over 90 % of his games. 4th in scoring, 10th in ast. and Now leads the league assists, while still showing crazy athleticism! We will never see this again in the NBA. I agree with Steve Kerr. @KingJames is the greatest Athlete ever! Enjoy it!

