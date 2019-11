Το 14άρι του Θανάση στη G-League (vid)

Καλό ήταν το ξεκίνημα του Θανάση Αντετοκούνμπο στη G-League με τους Wisconsin Herd.

Ο Elevator βοήθησε την ομάδα του να νικήσει τους Capital City με 123-113, αφού μέτρησε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ.

Για τους νικητές 29 είχε ο Μέισον.

Δείτε μερικές ωραίες φάσεις του Θανάση.

IN OUR HOUSE! #HerdUp@Thanasis_ante43, @JemerrioJ, @CamoCinco and @DBender03 all had incredible blocks in tonight's win over the Go-Go. pic.twitter.com/pPBNxjdCHg

— Wisconsin Herd (@WisconsinHerd) November 14, 2019