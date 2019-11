ΛεΜπρον για Ουόριορς: «Έχω παίξει Τελικούς εναντίον τους χωρίς τους Ίρβινγκ και Λοβ» (vid)

Οι Λέικερς συνεχίζουν εντυπωσιακά τον δρόμο τους και ο ΛεΜπρον Τζέιμς είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής τους. Μετά την σχετικά εύκολη νίκη κόντρα στους Ουόριορς, ρωτήθηκε για το αν του φαίνεται περίεργο να τους βλέπει χωρίς τα αστέρια τους ο «Βασιλιάς» σχολίασε.

«Ίσως να μου φαίνεται περίεργο όταν είμαι στο σπίτι μου και δεν τους βλέπω στην προθέρμανση, αλλά όχι γενικά. Έπαιξα εναντίον τους σε Τελικούς χωρίς τον Ίρβινγκ και τον Λοβ, οπότε όχι δεν είναι περίεργο».

LeBron James offers his perspective on how the Lakers won both games of the back-to-back. pic.twitter.com/FgyXdmNhBZ

