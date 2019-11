Όστιν Ρίβερς για την κίνηση στον Ντοκ: «Οι Ευχαριστίες θα είναι περίεργες» (pic)

Ο Όστιν Ρίβερς αγωνίζεται με την φανέλα των Ρόκετς, αντιμετώπισε την ομάδα του πατέρα του, τους Κλίπερς και τα πράγματα δεν πήγαν ιδιαίτερα... καλά για την οικογένεια. Ο νεαρός ζήτησε έντονα την αποβολή του πατέρα του και μάλιστα έκανε δηλώσει μετά ότι το χάρηκε και χρειάστηκε να περάσει λίγη ώρα για να καταλάβει τι θα συμβεί.

Έβαλε στο twitter τον εαυτό του και τον πατέρα του με το σχόλιο ότι τα πράγματα θα είναι... περίεργα στις Ευχαριστίες που θα βρεθεί όλη η οικογένεια μαζί.

The Rivers household is going to have a lot to talk about over the holidays pic.twitter.com/Vlt5PShNkT

— SportsCenter (@SportsCenter) November 14, 2019