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Πήραν Σάμπερτ οι Νετς

Πήραν Σάμπερτ οι Νετς

Πήραν Σάμπερτ οι Νετς

Στους Νετς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ιμάν Σάμπερτ.

Βρήκε ομάδα ο Ιμάν Σάμπερτ.

Ο πρώην παίκτης των Καβς και των Ρόκετς συμφώνησε με τους Νετς.

Πλέον η ομάδα του Μπρούκλιν έχει ρόστερ 16 παικτών μέχρι να γυρίσει ο Τσάντλερ από την τιμωρία στα μέσα Δεκέμβρη.

Πέρυσι είχε 7.3 πόντους με Κινγκς και Ρόκετς.
 
 

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