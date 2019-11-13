Πήραν Σάμπερτ οι Νετς

Βρήκε ομάδα ο Ιμάν Σάμπερτ.
Ο πρώην παίκτης των Καβς και των Ρόκετς συμφώνησε με τους Νετς.
Πλέον η ομάδα του Μπρούκλιν έχει ρόστερ 16 παικτών μέχρι να γυρίσει ο Τσάντλερ από την τιμωρία στα μέσα Δεκέμβρη.
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 74vs
SAN PABLO BURGOS 66
ΤΕΛΙΚΟ
AS MONACO 80vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 59
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ALBA BERLIN -
BC KHIMKI -vs
MILANO -
ANADOLU EFES -vs
ZENIT PETERSBURG -
REAL MADRID -vs
FC BARCELONA -
ΤΕΛΙΚΟ
MORNAR BAR 65vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 95vs
HAPPY CASA BRINDISI 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 3
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 98vs
CLEVELAND CAVALIERS 97
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 111vs
OKLAHOMA CITY 85
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 117vs
DETROIT PISTONS 108
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 120vs
NEW YORK KNICKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 119vs
BROOKLYN NETS 114
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 121vs
ATLANTA HAWKS 125
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 115vs
LOS ANGELES LAKERS 123
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 107vs
PORTLAND 99
LIVE
COMILLAS CF 1vs
BARQUERENO 1
LIVE
MELILLA CD 0vs
AD LOBON 0
LIVE
FRAGA 0vs
PENA AZAGRESA 1
LIVE
CA ANTONIANO 2vs
ATLETICO DE PORCUNA 0
LIVE
CF INTERCITY 2vs
GRAN TARAJAL 0
LIVE
RAMON Y CAJAL 1vs
EL PALMAR GRANA 2
LIVE
EL ALAMO 1vs
PEDRONERAS 1
ΤΕΛΙΚΟ
TOLOSA 1vs
PONTELLAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
BECERRIL 1vs
URRACA 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC ANDORRA 3vs
ANDRATX 0
LIVE
SK ZADRUGA AICH/DOB 2vs
HAOK MLADOST 1
ΤΕΛΙΚΟ
OK VOJVODINA 3vs
CMS ARCADA GALATI 1
LIVE
IBEROSTAR TENERIFE 66vs
GAZIANTEP 67
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 73vs
NYMBURK 82
ΤΕΛΙΚΟ
TURK TELEKOM 72vs
FILOU OOSTENDE 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 74vs
SAN PABLO BURGOS 66
ΤΕΛΙΚΟ
VEF RIGA 55vs
BROSE BAMBERG 76
ΤΕΛΙΚΟ
ANWIL WLOCLAWEK 80vs
ANTWERP GIANTS 71
ΤΕΛΙΚΟ
HAPOEL UNET HOLON 90vs
BAXI MANRESA 88
ΤΕΛΙΚΟ
SASSARI 90vs
SIG STRASBOURG 67
LIVE
GERMANI BAS. BRESCIA 71vs
JOVENTUT BADALONA 53
LIVE
UNICAJA 60vs
ARKA GDYNIA 46
ΤΕΛΙΚΟ
RYTAS 92vs
LIMOGES 78
ΤΕΛΙΚΟ
TOFAS 82vs
PARTIZAN 72
ΤΕΛΙΚΟ
CEDEVITA OLIMPIJA 81vs
UNICS KAZAN 76
ΤΕΛΙΚΟ
MACCABI RISHON 79vs
VIRTUS BOLOGNA 85
ΤΕΛΙΚΟ
UMANA REYER VENEZIA 66vs
LOKOMOTIV KUBAN 61
ΤΕΛΙΚΟ
AS MONACO 80vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
OLDENBURG 79vs
GALATASARAY 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
CARTAGENA 0vs
FC BARCELONA 2
SG UNTERRATH U19 -vs
BOR. M'GLADBACH U19 -
ΤΕΛΙΚΟ
TOKAT BLD. PLEVNE 3vs
VRC KAZINCBARCIKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
VK CEZ KARLOVARSKO 3vs
VARDAR SKOPJE 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARTIZANI TIRANA 0vs
ERZENI SHIJAK 3
ΤΕΛΙΚΟ
LINKOPINGS VC 1vs
PARNU VORKPALLIKLUBI 3
ΤΕΛΙΚΟ
LINDAREN LUZERN 3vs
CHEV DIEKIRCH 1
AJF BASTARDO -vs
RENNES -
Στους Νετς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ιμάν Σάμπερτ.
Βρήκε ομάδα ο Ιμάν Σάμπερτ.
Ο πρώην παίκτης των Καβς και των Ρόκετς συμφώνησε με τους Νετς.
Πλέον η ομάδα του Μπρούκλιν έχει ρόστερ 16 παικτών μέχρι να γυρίσει ο Τσάντλερ από την τιμωρία στα μέσα Δεκέμβρη.