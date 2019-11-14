Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Αναλυτικά
Χόρνετς - Γκρίζλις 117-119
Μάτζικ - Σίξερς 112-97
Σέλτικς - Ουίζαρντς 140-133
Ρόκετς - Κλίπερς 102-93
Τίμπεργουλβς - Σπερς 129-114
Λέικερς - Ουόριορς 120-94
Μπλέιζερς - Ράπτορς 106-114
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ALBA BERLIN -
BC KHIMKI -vs
MILANO -
ANADOLU EFES -vs
ZENIT PETERSBURG -
REAL MADRID -vs
FC BARCELONA -
ΑΓΓΛΙΑ -vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ -
ΤΟΥΡΚΙΑ -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΡΑ -
ΓΑΛΛΙΑ -vs
ΜΟΛΔΑΒΙΑ -
ΤΣΕΧΙΑ -vs
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -
BC KHIMKI -vs
MILANO -
ANADOLU EFES -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ALBA BERLIN -
REAL MADRID -vs
FC BARCELONA -
KIROLBET BASKONIA -vs
MACCABI TEL AVIV -
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 112vs
PHILADELPHIA 76ERS 97
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 117vs
MEMPHIS GRIZZLIES 119
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 102vs
LOS ANGELES CLIPPERS 93
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 140vs
WASHINGTON WIZARDS 133
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 129vs
SAN ANTONIO SPURS 114
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 106vs
TORONTO RAPTORS 114
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 120vs
GOLDEN STATE 94
OSASUNA -vs
REAL SOCIEDAD -
FORTUNA SITTARD -vs
HELMOND SPORT -
DYNAMO DRESDEN -vs
CHEMNITZER -
FC EMMEN -vs
VFL OSNABRUCK -
SPVGG UNTERHACHING -vs
JAHN REGENSBURG -
ZURICH -vs
VADUZ -
1. FC KOLN -vs
PEC ZWOLLE -
MSV DUISBURG -vs
DE GRAAFSCHAP -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
SANDHAUSEN -
VIKING -vs
START -
AMIENS SC -vs
KORTRIJK -
MAZZANO -vs
BRESCIA -
AARAU -vs
KARLSRUHER -
BOCHUM -vs
VIKTORIA KOLN -
BAYERN MUNCHEN II -vs
FC AUGSBURG -
MATTERSBURG -vs
JUNIORS OO -
SC FREIBURG -vs
ST. GALLEN -
VORWARTS STEYR -vs
SKN ST. POLTEN -
HEIDENHEIM -vs
WURZBURGER KICKERS -
KALSDORF -vs
KAPFENBERGER SV -
LIEFERING -vs
UNION VOCKLAMARKT -
RACING FERROL -vs
SEVILLA FC -
REAL VALLADOLID -vs
GAZ METAN MEDIAS -
ΡΩΣΙΑ (Γ) -vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒ. (Γ) -
ΣΕΡΒΙΑ (Γ) -vs
ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ) -
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΔΑΝΙΑ (Γ) -
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΑΛΒΑΝΙΑ (Γ) -
ΙΣΡΑΗΛ (Γ) -vs
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) -
ΠΟΛΩΝΙΑ (Γ) -vs
GREAT BRITAIN (W) -
ΛΕΤΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ) -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ) -
ΕΛΒΕΤΙΑ (Γ) -vs
ΕΣΘΟΝΙΑ (Γ) -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Γ) -vs
ΕΛΛAΔΑ (Γ) -
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) -vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Γ) -
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Γ) -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) -
VALEPA SASTAMALA -vs
SHAKHTAR SOLIGORSK -
OK BUDVA -vs
SL BENFICA -
ΤΟΥΡΚΙΑ -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΑΓΓΛΙΑ -vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ -
ΤΣΕΧΙΑ -vs
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΡΑ -
ΓΑΛΛΙΑ -vs
ΜΟΛΔΑΒΙΑ -
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Αναλυτικά
Χόρνετς - Γκρίζλις 117-119
Μάτζικ - Σίξερς 112-97
Σέλτικς - Ουίζαρντς 140-133
Ρόκετς - Κλίπερς 102-93
Τίμπεργουλβς - Σπερς 129-114
Λέικερς - Ουόριορς 120-94
Μπλέιζερς - Ράπτορς 106-114