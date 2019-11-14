Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Αναλυτικά

Χόρνετς - Γκρίζλις 117-119
Μάτζικ - Σίξερς 112-97
Σέλτικς - Ουίζαρντς 140-133
Ρόκετς - Κλίπερς 102-93
Τίμπεργουλβς - Σπερς 129-114
Λέικερς - Ουόριορς 120-94
Μπλέιζερς - Ράπτορς 106-114

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Λέικερς - Ουόριορς 120-94

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