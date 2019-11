Όταν μιλάει ο Αντεμπάγιο δεν κάνεις φασαρία γιατί στέλνει τον Λέοναρντ! (vid)

Οι Χιτ νίκησαν τους Πίστονς και υπήρχε εξαιρετική διάθεση στα αποδυτήρια.

Έτσι ο Αντεμπάγιο μιλούσε στους δημοσιογράφους και κάποιος μέσα έκανε φασαρία. Ο φόργουορντ του Μαϊάμι δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά, αφού φώναξε τον Λέοναρντ να... καθαρίσει και να επιβάλει την τάξη.

Το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό. Δείτε το βίντεο:

Don’t interrupt @Bam1of1’s media session or he’s sending @MeyersLeonard for that ass #HammerAndBammer pic.twitter.com/f0uW6bEHDV

— Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) November 13, 2019