Ο νεαρός άσος των Πέλικανς μπήκε στο χειρουργείο πριν αρχίσει η σεζόν και ακόμα έχει δρόμο η επιστροφή του. Μπορεί η ομάδα του να περίμενε πολλά από εκείνον, όμως κανείς δεν βιάζεται και ο Ζάιον μιλώντας στο ESPN τόνισε ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει.

«Είναι μεγάλη η σεζόν. Δεν είναι σαν το κολέγιο εδώ, που ήταν 30 αγώνες, είναι 82 παιχνίδια. Όταν είμαι έτοιμος θα παίξω».

"It's a long season," and @ZionWilliamson knows he's got plenty of time to shine.

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 12, 2019