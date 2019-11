Ο παίκτης των Καβαλίερς προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα του, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχε υπολογίσει.

Παρά την πιεστική άμυνα του Σίμονς κατάφερε να περάσει το κέντρο, αλλά προφανώς πιέστηκε με τον χρόνο και αντί να μοιράσει την μπάλα, σούταρε άτσαλα και πιθανότατα θα είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών του Shaqtin A' Fool.

Tristan Thompson really tried it here #SCNotTop10 pic.twitter.com/FDpMebtHry

— SportsCenter (@SportsCenter) November 13, 2019