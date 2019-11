Σε ένα hustle play, ο παίκτης των Σικάγο Μπουλς προσπάθησε να κρατήσει τη μπάλα εντός παρκέ, αλλά την... πέταξε στο πρόσωπο του συμπαίκτη του, Κρις Νταν!

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, μάλλον πρέπει να... πόνεσε!

Kris Dunn got hit with some friendly fire pic.twitter.com/cPkHjVWmIL

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 13, 2019