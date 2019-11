Γιανγκ όπως Τζόρνταν και ΛεΜπρον με ακόμα μια 40άρα! (pic)

Ο νεαρός άσος των Χοκς βρέθηκε σε μεγάλη βραδιά κόντρα στους Νάγκετς και στην νίκη της ομάδας του σκόραρε 42 πόντους, μοίρασε 11 ασίστ και κατέβασε και 4 ριμπάουντ. Ο Τρέι Γιανγκ και αυτός με την σειρά του το έπιασε από εκεί που το είχε αφήσει στην ρούκι του σεζόν και κάνει σπουδαία πράγματα με την Ατλάντα.

Αυτό ήταν το δεύτερο παιχνίδι στην καριέρα του με 40+ πόντους και 10+ ασίστ και οι μοναδικοί παίκτες της ιστορίας που έχουν καταφέρει κάτι αντίστοιχο πριν τα 22 τους χρόνια είναι ο Μάικλ Τζόρνταν και ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Trae Young had his second career 40-point, 10-assist game tonight.

The only other players in NBA history with multiple such games before turning 22 are LeBron James and Michael Jordan. pic.twitter.com/RgtPQc76Ec

— ESPN (@espn) November 13, 2019