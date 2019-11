Πιτίνο για Κάρι: «O καλύτερος σουτέρ στην ιστορία, καλή ανάρρωση Hall Of Famer» (pic)

Όπως είναι γνωστό, ο Κάρι τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό του χέρι και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης όλη τη χρονιά. O ομοσπονδιακός προπονητής με χαρακτηριστικό tweet αποθέωσε τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι ο καλύτερος σουτέρ στην ιστορία και ένας από τους πιο έξυπνους point guards. Καλή ανάρρωση Hall of Famer».

.@StephenCurry30 is the greatest shooter in the history of our game -also one of the most clever point guards to play. Heal well Hall of Famer

— Rick Pitino (@RealPitino) November 12, 2019