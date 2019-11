Η βραδιά που ο Ουέιντ έβαλε στο... καλάθι τον Βαρεζάο και μιμήθηκε τον Άιβερσον! (vid)

Στις 12 Νοεμβρίου 2009, ο «Flash» είχε καρφώσει με μανία μπροστά από τον Βραζιλιάνο σέντερ των Καβαλίερς, ενώ στη συνέχεια, και αφού τον είχε... γκρεμοτσακίσει στο παρκέ, πέρασε από πάνω του όπως είχε κάνει και ο Άιβερσον με τον Τάιρον Λου. Μόνο που ο «A.I.» δεν είχε καρφώσει αλλά είχε ευστοχήσει σε τρίποντα. Μικρό το κακό...

It’s been a decade since Dwyane Wade welcomed Anderson Varejao to his Kodak moment! #NBATwitter #HEATTwitter #Heat pic.twitter.com/Lnixvbbw3D

— Heat Nation (@HeatNationCP) November 12, 2019