Η... εκτόξευση του Άντριου Ουίγκινς (pic & vids)

Ο 24χρονος φόργουορντ μετράει ήδη 25,5 πόντους κατά μέσο όρο, έχοντας επίσης 4,8 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ, σουτάροντας με 47% εντός παιδιάς και 72% στις βολές.

Ειδικά στα πέντε τελευταία ματς, ο Ουίγκινς έχει περισσότερους από 30 πόντους σε κάθε ματς (30,6) ενώ συμπληρώνει τη στατιστική του με 4,6 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 51% στα σουτ εντός παιδιάς.

Andrew Wiggins over the last 5 games



30.6 PPG

4.6 APG

4.0 RPG

1.6 BPG

51 FG%



Maybe Wiggins will finally turn the corner

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 12, 2019