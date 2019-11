Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο 31χρονος θα υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης από τέσσερις έως και έξι εβδομάδες!

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 9 ματς των Ρόκετς, έχοντας κατά μέσο όρο 10,9 πόντους αλλά με μόλις 28% στα τρίποντα.

Timetable expected for Eric Gordon's absence from Rockets lineup: Up to six weeks, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/gSCosbej5K

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2019