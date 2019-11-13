Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Το αποψινό πρόγραμμα:
02:00 Πέισερς - Θάντερ
02:00 Σίξερς - Καβαλίερς
02:30 Χιτ - Πίστονς
03:00 Μπουλς - Νικς
04:00 Τζαζ - Νετς
04:00 Νάγκετς - Χοκς
04:00 Σανς - Λέικερς
05:00 Κινγκς - Μπλέιζερς
ΤΕΛΙΚΟ
MORNAR BAR 65vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 95vs
HAPPY CASA BRINDISI 91
ΑΕΚ -vs
SAN PABLO BURGOS -
AS MONACO -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΑΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
INDIANA PACERS -vs
OKLAHOMA CITY -
PHILADELPHIA 76ERS -vs
CLEVELAND CAVALIERS -
MIAMI HEAT -vs
DETROIT PISTONS -
CHICAGO BULLS -vs
NEW YORK KNICKS -
PHOENIX SUNS -vs
LOS ANGELES LAKERS -
UTAH JAZZ -vs
BROOKLYN NETS -
DENVER NUGGETS -vs
ATLANTA HAWKS -
SACRAMENTO KINGS -vs
PORTLAND -
NIZHNY NOVGOROD -vs
NYMBURK -
TURK TELEKOM -vs
FILOU OOSTENDE -
ΑΕΚ -vs
SAN PABLO BURGOS -
VEF RIGA -vs
BROSE BAMBERG -
ANWIL WLOCLAWEK -vs
ANTWERP GIANTS -
HAPOEL UNET HOLON -vs
BAXI MANRESA -
SASSARI -vs
SIG STRASBOURG -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
GAZIANTEP -
TOKAT BLD. PLEVNE -vs
VRC KAZINCBARCIKA -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
VARDAR SKOPJE -
PARTIZANI TIRANA -vs
ERZENI SHIJAK -
LINKOPINGS VC -vs
PARNU VORKPALLIKLUBI -
LINDAREN LUZERN -vs
CHEV DIEKIRCH -
AJF BASTARDO -vs
RENNES -
OK VOJVODINA -vs
CMS ARCADA GALATI -
SK ZADRUGA AICH/DOB -vs
HAOK MLADOST -
RYTAS -vs
LIMOGES -
TOFAS -vs
PARTIZAN -
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
UNICS KAZAN -
MACCABI RISHON -vs
VIRTUS BOLOGNA -
AS MONACO -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
UMANA REYER VENEZIA -vs
LOKOMOTIV KUBAN -
OLDENBURG -vs
GALATASARAY -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
JOVENTUT BADALONA -
UNICAJA -vs
ARKA GDYNIA -
TOLOSA -vs
PONTELLAS -
BECERRIL -vs
URRACA -
FC ANDORRA -vs
ANDRATX -
COMILLAS CF -vs
BARQUERENO -
FRAGA -vs
PENA AZAGRESA -
MELILLA CD -vs
AD LOBON -
RAMON Y CAJAL -vs
EL PALMAR GRANA -
EL ALAMO -vs
PEDRONERAS -
CA ANTONIANO -vs
ATLETICO DE PORCUNA -
CF INTERCITY -vs
GRAN TARAJAL -
CARTAGENA -vs
FC BARCELONA -
Οκτώ ματς περιλαμβάνει το αποψινό μενού στο ΝΒΑ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο παιχνίδι της Αριζόνα μεταξύ των Σανς και των Λέικερς.
Το αποψινό πρόγραμμα:
02:00 Πέισερς - Θάντερ
02:00 Σίξερς - Καβαλίερς
02:30 Χιτ - Πίστονς
03:00 Μπουλς - Νικς
04:00 Τζαζ - Νετς
04:00 Νάγκετς - Χοκς
04:00 Σανς - Λέικερς
05:00 Κινγκς - Μπλέιζερς