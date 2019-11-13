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Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Οκτώ ματς περιλαμβάνει το αποψινό μενού στο ΝΒΑ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο παιχνίδι της Αριζόνα μεταξύ των Σανς και των Λέικερς.

Το αποψινό πρόγραμμα:

02:00 Πέισερς - Θάντερ
02:00 Σίξερς - Καβαλίερς
02:30 Χιτ - Πίστονς 
03:00 Μπουλς - Νικς
04:00 Τζαζ - Νετς
04:00 Νάγκετς - Χοκς
04:00 Σανς - Λέικερς
05:00 Κινγκς - Μπλέιζερς

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