Φοβερή ιστορία με Τζόρνταν: Έπαιζε γκολφ όλη μέρα, έπινε και κέρδισε στοίχημα έχοντας 40+ πόντους! (vids)

Ο πάλαι ποτέ σούπερ σταρ του NHL και δη των Σικάγο Μπλακχοκς, Τζέρεμι Ρένικ, φιλοξενήθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή και αποκάλυψε μια ιστορία που έλαβε χώρα το 1992 μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν!

Ήταν 28 Μαρτίου 1992. Λίγες ώρες πριν υποδεχθούν οι Μπουλς τους Καβαλίερς, ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών του είχε προτείνει να παίξουν έναν γύρο (με 18 τρύπες) γκολφ.

«Παίξαμε έναν γύρο, τον κέρδισα, του πήρα δύο χιλιάδες δολάρια και νόμιζα ότι ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε. Άλλωστε το ίδιο βράδυ οι Μπουλς έπαιζαν στο Chicago Stadium με τους Καβαλίερς, είχε πάει αργά και πίστευα ότι είχαμε τελειώσει. Όμως μου είπε να παίξουμε έναν γύρο ακόμα. Θυμάμαι συνεχίσαμε να πίνουμε όλο το απόγευμα! Τον κέρδισα ξανά. Και του είπα ότι θα ποντάρω τα χρήματα στους Καβαλίερς!» δήλωσε αρχικά και συνέχισε:

«Εκείνη τη στιγμή ο Τζόρνταν σοβαρεύτηκε και μου είπε: 'Ξέρεις κάτι;' Στοιχηματίζω ότι θα κερδίσουμε με περισσότερους από 20 πόντους και εγώ θα σημειώσω περισσότερους από 40 πόντους.' Του είπα 'είμαι μέσα!' Όμως τι έγινε μετά; Αυτός ο άτιμος σημείωσε 52 πόντους και οι Μπουλς νίκησαν με 26 πόντους. Κάτι τέτοιο.»

Για να είμαστε ακριβείς, ο Μάικλ Τζόρνταν είχε πετύχει σε εκείνο το παιχνίδι 44 πόντους (21/31 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές) σε 37 λεπτά συμμετοχής και οι Μπουλς είχαν νικήσει με 126-102! Μπορεί να μην θυμόταν καλά ο Ρένικ, αλλά η ουσία είναι ότι ο Τζόρνταν είχε κάνει πράξη τα λεγόμενά του κερδίζοντας πίσω τα χρήματα που είχε χάσει στο γκολφ!

Είπατε κάτι;

