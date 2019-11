O Ουίγκινς είχε πει ότι δεν υπάρχουν 100 καλύτεροι παίκτες από εκείνον και το αποδεικνύει! (pic)

Το NBA οπως θα ήθελες να είναι (21+)

Μια που το είπε, μία που το έκανε...

Ο Άντριου Ουίγκινς είχε στεναχωρηθεί και αντιδράσει το καλοκαίρι, όταν το ESPN είχε βγάλει την λίστα με τους 100 καλύτερους παίκτες του ΝΒΑ και δεν τον είχε συμπεριλάβει. Ο παίκτης είχε τονίσει:

«Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά, αλλά σίγουρα δεν υπάρχουν 100 καλύτεροι παίκτες από μένα αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ. Δε με ενδιαφέρει τι σκέφτονται για μένα, ο καθένας έχει την άποψή του. Δουλειά μου είναι να παίζω μπάσκετ και αυτό θα κάνω. Χαίρομαι όταν βρίσκομαι στο παρκέ αν και πέρυσι στο ξεκίνημα ήταν κάπως δύσκολη η κατάσταση για μένα».

Πιθανότατα πήρε την πρόκληση που χρειαζόταν και ο παίκτης των Τίμπεργουλβς έχει ξεκινήσει τρομερά την σεζόν. Συνολικά έχει κατά μέσο όρο 25.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ, ενώ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια είναι εκπληκτικός.

Σίγουρα με αυτά που κάνει στο παρκέ δεν υπάρχουν 100 καλύτεροι παίκτες στην λίγκα και φροντίζει να το αποδεικνύει με πράξεις...

Do you still think there’s 100 players better than Andrew Wiggins?

Last 4 games:

33 PTS, 5 AST (12-20 FG)

25 PTS, 5 AST (10-22 FG)

40 PTS, 7 AST (17-33 FG)

30 PTS, 6 AST (11-21 FG)

pic.twitter.com/XrpxvSSIQU

— Ballislife.com (@Ballislife) November 12, 2019