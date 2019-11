Τέιτουμ: Από... ήρωας, «έγραψε» αρνητική ιστορία με 1/18 σουτ! (pics & vids)

Το NBA οπως θα ήθελες να είναι (21+)

Πέρασαν δέκα ημέρες, από το βράδυ που ο Τζέισον Τέιτουμ με το buzzer beater του έδωσε τη νίκη στους Σέλτικς, στον αγώνα με τους Νικς (104-102).

Στην αναμέτρηση με τους Μάβερικς, όμως, η κατάληξη δεν ήταν ίδια και ο ίδιος δεν «έπιασε» καν τα standards του.

Ο 21χρονος φόργουορντ είχε μόλις 5 πόντους με 1/18 σουτ, γεγονός που ήταν αρκετό για να τον βάλει στην ιστορία των Σέλτικς. Με την αρνητική έννοια!

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τέιτουμ «έγραψε» την δεύτερη χειρότερη επίδοση σε σουτ τα τελευταία 65 χρόνια!

Jayson Tatum finished Monday 1-18, the 2nd-worst shooting performance by a Celtics player over the last 65 seasons (min. 15 FGA). It is also tied for the 2nd-worst shooting percentage by any player in a win over the last 65 seasons (min. 15 FGA). (h/t @EliasSports) pic.twitter.com/elde5zK8jS — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 12, 2019

Το twitter «άρπαξε» την ευκαιρία και άρχισε το τρολάρισμα!

Jason Tatum was out there like... pic.twitter.com/9lOqTvvTrr — Mrc very Medi (@AuthorMarcAvery) November 12, 2019

“But...but Ben Simmons doesn’t shoot so Jason Tatum is better..” https://t.co/8omXhSaN4f pic.twitter.com/wLmw6VP85L — Ben Wisniewski (@BenWizzy31) November 12, 2019

That man Jason Tatum trying to escape this game unnoticed. We saw that house u built. But the fact the Celtics won missin Hayward and Tatum basically is good — Kinny Rodriguez (@KinnyBoyFew) November 12, 2019

Jason Tatum went off tonight 5 point

1-18FG

8 boards

3 assists Best young talent in the NBA pic.twitter.com/GTPbbyJCOG — L A K E S H O W (7-2) (@Mambasburner) November 12, 2019

GIVEAWAY If Jason Tatum scores 30 raw points tonight, I’ll give away a FREE NBA CASH + GPP package to somebody who: RT’s this tweet

Follows me Good luck! pic.twitter.com/fvWnKtuDeO — Jay DFS (@Jay_DFS) November 11, 2019