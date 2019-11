Ντόντσιτς για Πορζίνγκις: «Συμβαίνει σε όλους τους σπουδαίους» (vid)

Ο ένας εκ των σταρ της ομάδας του Ντάλας, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά στην ήττα της ομάδας του, γι' αυτό και είδε το τέλος του παιχνιδιού από τον πάγκο. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν τον πείραξε, αρκεί να είναι το καλύτερο για την ομάδα, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς έσπευσε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.

«Συμβαίνει σε όλους τους σπουδαίους παίκτες. Έχουν κακές βραδιές. Πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι θα έχει τουλάχιστον 30 πόντους».

