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Ουόριορς - Τζαζ 108-122: Η τρομερή εμφάνιση του Γκομπέρ (vid)

Ουόριορς - Τζαζ 108-122: Η τρομερή εμφάνιση του Γκομπέρ (vid)

Ουόριορς - Τζαζ 108-122: Η τρομερή εμφάνιση του Γκομπέρ (vid)

Μεγάλος πρωταγωνιστής στο «διπλό» των Τζαζ στο «Chase Center» ο Ρούντι Γκομπέρ!

Ο Γάλλος σέντερ της Γιούτα κυριάρχησε στο παιχνίδι και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη!

Κόντρα στους Ουόριορς, ο 27χρονος παίκτης μέτρησε 25 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Δείτε την καταπληκτική του εμφάνιση

Rudy Gobert Full Highlights 2019.11.11 Jazz vs Warriors - 25 Pts, 14 Rebs! | FreeDawkins

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