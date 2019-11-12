Ουόριορς - Τζαζ 108-122: Η τρομερή εμφάνιση του Γκομπέρ (vid)

Ο Γάλλος σέντερ της Γιούτα κυριάρχησε στο παιχνίδι και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη!
Κόντρα στους Ουόριορς, ο 27χρονος παίκτης μέτρησε 25 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Δείτε την καταπληκτική του εμφάνιση
MORNAR BAR -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΠΑΟΚ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΑΕΚ -vs
SAN PABLO BURGOS -
AS MONACO -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΑΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 114vs
MINNESOTA 120
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 109vs
MEMPHIS GRIZZLIES 113
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 116vs
DALLAS MAVERICKS 106
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ORLEANS PELICANS 116vs
HOUSTON ROCKETS 122
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 98vs
TORONTO RAPTORS 88
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 108vs
UTAH JAZZ 122
ΠΑΟΚ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
BESIKTAS -vs
SZOMBATHELY -
LIETKABELIS -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
MORNAR BAR -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
RASTA VECHTA -vs
BANDIRMA B.I.K. -
BONN -vs
NEPTUNAS -
ZARAGOZA -vs
DIJON -
PAU-LACQ-ORTHEZ -vs
HAPOEL JERUSALEM -
WALDVIERTEL -vs
SCMU CRAIOVA -
TRENTO -vs
BUDUCNOST -
RATIOPHARM ULM -vs
MORABANC ANDORRA -
NANTERRE 92 -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
YEOVIL TOWN -vs
HARTLEPOOL UNITED -
Μεγάλος πρωταγωνιστής στο «διπλό» των Τζαζ στο «Chase Center» ο Ρούντι Γκομπέρ!
Ο Γάλλος σέντερ της Γιούτα κυριάρχησε στο παιχνίδι και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη!
Κόντρα στους Ουόριορς, ο 27χρονος παίκτης μέτρησε 25 πόντους και 14 ριμπάουντ.
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