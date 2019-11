Πόποβιτς σε Πάρκερ: «Συγγνώμη για την... κακοποίηση» (vid)

Ο Τόνι Πάρκερ μπήκε στο... πάνθεον και σε μια εξαιρετική τελετή οι Σπερς τον τίμησαν όπως του άξιζε. Η στιγμή που έκλεψε την παράσταση δεν είναι άλλη από τον Γκρεγκ Πόποβιτς να προσπαθεί να πει το δικό του ευχαριστώ στον πρώην παίκτη του, με το αποτέλεσμα να είναι για ακόμα μια φορά απολαυστικό.

«Τόνι, θα ήθελα να απολογηθώ για όλη την ψυχολογική και σωματική κακοποίηση που σου έκανα όλο τον καιρό που είσαι εδώ. Ήθελα να το πω αυτό πολύ καιρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από την δική μου προοπτική, ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος στην γη που είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω από τα 19 σου, μέχρι τώρα. Από παιδί που του έδωσα την μπάλα και τους είπα, ''ΟΚ θα τρέξεις το σόου και σύντομα να είμαστε εκεί όταν μπεις στο Hall Of Fame''. Αυτό είναι σπουδαίο.

Το καταφέραμε αυτό, έχεις κάνει σπουδαία πράγματα, έχεις κάνει την ζωή μου πλουσιότερη, την ζωή της οικογένειας μου πλουσιότερη. Χάλασα όλα τα λεφτά που έβγαλα σε κρασιά όπως μου έμαθες, όμως πάνω απ' όλα ο Τόνι Πάρκερ ήταν κάποιος που νοιαζόταν για τους συμπαίκτες του, για την κοινότητα, για το μπάσκετ, για τους φίλους του και τώρα έχει μια σπουδαία οικογένεια και αυτό είναι το πιο διασκεδαστικό για εμένα πάνω απ' όλα. Να σε βλέπω εκεί. Νιώθω τυχερός που παρακολούθησα όλη την πορεία σου. Σε ευχαριστώ για όσα έκανε για τον Οργανισμό μας. Το εκτιμώ και σε αγαπώ».

"Tony, I want to apologize for all the physical and mental abuse ..."

Gregg Popovich gives a speech the only way he can, with jokes and kind words, on Tony Parker's jersey retirement night. #MerciTony pic.twitter.com/Lc5DUloCaX

