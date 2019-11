Λέοναρντ: « Έχει τελειώσει, πλέον έχω ανοίξει νέο κεφάλαιο» (vid)

Έγινε MVP, πήρε πρωτάθλημα, αλλά πλέον ανήκει σε μια νέα ομάδα και είναι ξεκάθαρος ως προς τα συναισθήματα του. Ο Καουάι Λέοναρντ αντιμετώπισε την παλιά του ομάδα, τους Ράπτορς, πήρε την νίκη και μίλησε μετά το τέλος τους αγώνα.

«Έχει τελειώσει. Κερδίσαμε. Όπως είπα ξανά, πέρασα σπουδαία εδώ, αλλά είναι το επόμενο κεφάλαιο τώρα. Δεν μπορώ να ζω στο παρελθόν ή να είμαι ακόμα χαρούμενος που κέρδισα ένα πρωτάθλημα. Είμαι σε διαφορετική ομάδα και θέλουν να ζήσουμε το ίδιο, όπως το θέλω και εγώ. Είμαι μέλος των Κλίπερς τώρα».

Ενώ για το παιχνίδι σχολίασε:

«Με έκαναν καλύτερο σήμερα. Μόλις περνούσα το κέντρο έστελναν δεύτερο αμυντικό πάνω μου και προσπαθούσαν να μου πάρουν την μπάλα. Αυτό έκανε τους συμπαίκτες μου καλύτερους. Οι αντίπαλοι θα το κάνουν στα playoffs και την κανονική διάρκεια και θα πρέπει να βάλουν τα ανοιχτά σουτ. Αυτό κερδίζει τα παιχνίδια. Τα ανοιχτά σουτ. Έκαναν σπουδαία δουλειά με εμένα σήμερα».

Clippers’ Kawhi Leonard on moving on from 2019 Raptors’ title run: “What would I think about last season? It’s over now. We won... It’s the next chapter now. I can’t live in the past. ... I’m a Clipper now and I’m trying to win.” pic.twitter.com/LMe9qxKTQ0

— Ben Golliver (@BenGolliver) November 12, 2019