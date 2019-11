Γκριν για την αποβολή του: «Δεν μπορούν να μου λένε να μην μιλάω»! (pic & vids)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν το κατάφερε και αυτό! Να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του «Chase Center» που αποβάλλεται από αγώνα!

Ο 29χρονος φόργουορντ τιμωρήθηκε με δύο τεχνικές ποινές από τον διαιτητή και πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια, κάτι που έφερε τον εκνευρισμό του.

Συγκεκριμένα, στην τέταρτη περίοδο, ο Γκριν χρεώθηκε με φάουλ από τον ρεφ Σον Ράιτ, κάτι που έφερε την διαμαρτυρία του, καθώς υποστήριζε ότι έπρεπε να δοθεί επιθετικό στον Μάικ Κόνλεϊ. Ο διαιτητής τότε τού έδειξε την πρώτη τεχνική, κάτι που τον ξεσήκωσε περισσότερο και τιμωρήθηκε και με δεύτερη.

Στη Συνέντευξη Τύπου μετά το ματς είπε σχετικά: «Διαφωνώ με αυτή την απόφαση. Και ποτέ δεν θα είμαι καλά, όταν ένας ώριμος άνδρας μού λέει να μην μιλάω. Αν νιώθεις ότι έκανες σωστά ή λάθος, μην μου λες να μην μιλάω. Είμαι μεγάλος άνδρας. Έχω παιδιά. Οπότε, αυτό έγινε».

“I’m never going to be OK with another grown man telling me don’t talk.” pic.twitter.com/x29BzcsUE2

Golden State Warriors forward Draymond Green became the first player in Chase Center history to be ejected from a game during the Warriors' 122-108 loss to the Utah Jazz. The play in question came with 8:28 left in the fourth quarter.#NBA pic.twitter.com/WbQGB3pPxL

— iSports (@iSports16) November 12, 2019