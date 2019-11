Πορζίνγκις: «Δεν κατηγορώ τον κόουτς για τον πάγκο, αλλά θα φροντίσω να μην ξαναγίνει» (vid)

Οι Μάβερικς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Σέλτικς και ηττήθηκαν για ακόμα μια φορά. Ο Πορζίνγκις δεν ήταν καλός στα 20 λεπτά που αγωνίστηκαν, είχε μόλις 1/11 σουτ και 4 πόντους και αυτός ήταν ο λόγος που ο προπονητής της ομάδας του, Ρικ Καρλάι, τον άφησε στον πάγκο τα τελευταία 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, ενώ ο παίκτης είχε παίξει μόλις 20 λεπτά.

Ο προπονητής της ομάδας του Ντάλας σχολίασε, «υπάρχουν βραδιές σαν και αυτές, απλά θα το περάσουμε και θα συνεχίσουμε μπροστά».

Από την πλευρά του ο Πορζίνγκις παρόλο που δεν ήταν ευχαριστημένος, έδειξε κατανόηση.

«Φυσικά ήθελα να είμαι εκεί έξω, αλλά δεν τον κατηγορώ. Δεν έκανα καλό παιχνίδι. Είμαι υπέρ σε ότι είναι καλό για την ομάδα. Αν ο προπονητής μου πιστεύει ότι είναι καλύτερα να με βγάλει και να έχει κάποιον άλλον στην θέση μου καλύτερο, αν είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι, να το κάνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά προχωρώντας, θέλω να σιγουρευτώ ότι θα είμαι στο παρκέ».

Kristaps Porzingis I’m getting benched for crunch time in Boston: “Of course I want to be out there, but can’t blame him. I wasn’t having a great game. I’m all in for whatever is best for the team.” pic.twitter.com/RuZ3Hlp0UW

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 12, 2019