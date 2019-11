Πάρκερ για Ντάνκαν-Τζινόμπιλι: «Σας αγαπάω, για πάντα μαζί!» (vid)

Είναι η τριάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του ΝΒΑ. Μα πάνω απ'όλα είναι τρεις πολύ καλοί φίλοι, τρία αδέρφια.

Ο Τόνι Πάρκερ είδε τη φανέλα του να αποσύρεται από τους Σπερς σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ο λόγος του για τους Τιμ Ντάνκαν και Μανού Τζινόμπιλι ήταν συγκλονιστικός και δείχνει πόσο ισχυρός είναι ο δεσμός που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα και έξω από τα γήπεδο

«Αυτοί οι δύο τύποι μεγάλωσαν μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί σας μπορώ να τα αντιμετωπίσω όλα. Δεν έχετε ιδέα για το πως επηρεάσατε τη ζωή μου. Ο τρόπος που περνάμε τα βράδια μας μιλώντας. Η φιλία μας είναι αυτό που μετράει, σας αγαπάω και θα είμαστε για πάντα μαζί», ήταν τα λόγια του.

Παρέα κατέκτησαν 4 πρωταθλήματα, κάνοντας τους Σπερς του Πόποβιτς μία από τις σημαντικότερες ομάδες στην ιστορία της λίγκας.

“I love you two and we’ll be together forever.”

Tony Parker shows love to Timmy and Manu#MerciTony pic.twitter.com/wkSijJax2X

— NBA TV (@NBATV) November 12, 2019