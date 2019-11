Πάρκερ: Η σημαία στον ιστό της, απέσυραν τη φανέλα του οι Σπερς! (vids)

Είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία των Σπερς.

Είναι ο άνθρωπος που κατέκτησε 4 πρωταθλήματα στο Σαν Αντόνιο.

Τα... σπιρούνια δεν γινόταν να ξεχάσουν τον Τόνι Πάρκερ και την προσφορά του στην ομάδα και έτσι τον τίμησαν μετά το τέλος του ματς κόντρα στους Γκρίζλις.

Ο TP είδε την φανέλα του (Νο.9) να ανεβαίνει στην οροφή του AT&Center και να στέκεται μεταξύ άλλων δίπλα σε εκείνες που μαζί πανηγύρισαν 4 τίτλους. Του Ντάνκαν και του Τζινόμπιλι.

Mάλιστα η big-three Πάρκερ-Ντάνκαν-Τζινόμπιλι είναι εκείνη με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του ΝΒΑ (575).

Ο Γάλλος όπως ήταν φυσικό αποθεώθηκε από τους φίλους των Σπερς και... λύγισε όταν είδε τη φανέλα στην οροφή του γηπέδου του Σαν Αντόνιο.

Για τον Πάρκερ μίλησαν εμβληματικές φιγούρες των Σπερς όπως ο Πόποβιτς, ο Ντάνκαν, ο Τζινόμπιλι, ο Ρόμπινσον, ο Μπόουεν και ο Μπιούφορντ που τον πίστεψε από την πρώτη στιγμή. Ο Μανού τόνισε πως ήταν μεγάλη ευχαρίστηση που έπαιξε με τον Πάρκερ, ενώ ο Pop αποκάλυψε πόσο πολύ απολάμβανε να τον βλέπει να προοδεύει.

«Συγγνώμη για την πνευματική και σωματική κακοποίηση όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι ο πι τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που σε είδα να φτάνεις εκεί που έφτασες. Από τότε που σου είπα ωραία είσαι ο playmaker μου, να φτάσουμε στο σημείο να μπεις στο Hall Of Fame. Το σημαντικότερο είναι πως ο Πάρκερ ενδιαφέρεται για τους συμπαίκτες του, για τα παιδιά του για την οικογένεια του, για τους φίλους του», ανέφερε ο Pop όταν σηκώθηκε και μίλησε για τον Πάρκερ.

“I’ve been the luckiest guy to see you from age 19 to this point.” Coach Pop has nothing but love for #MerciTony pic.twitter.com/blYOwNMnId — NBA TV (@NBATV) November 12, 2019

Ο Πάρκερ είπε

«Νιώθω εξαιρετικά να είμαι στο σπίτι μου. Το Σαν Αντόνιο πάντα θα είναι σπίτι μου. Δύσκολο να βγάζεις λόγο. Θέλω να πω πολλά πράγματα. Πολλοί ρωτάτε γιατί η τελετή γίνεται τη μέρα των Βετεράνων. Πολλοί ξεχνάτε πως η καταγωγή μου είναι Αμερικανική. Ευχαριστώ και τους γονεις μου που ήτα στρατιωτικοί και τον παππού μου. Ευχαριστώ τον Πόποβιτς και τον Μπιούφορντ που με βοήθησαν να φέρω 400 άτομα από τη Γαλλία εδώ πέρα.

Για τον Μπόουεν: «Αν έπαιζα περισσότερα χρόνια με τον Έλιοτ θα είχε περισσότερες ασίστ, παρά με τον Μπόουεν. Όταν ήμουν 14 ετών, ο Μπρους ήταν ο Τιμ Ντάνκαν. Έλεγα έτσι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Ήσουν ο πρώτος μεγάλος μου αδερφός, αυτός που με φρόντιζε στο Σαν Αντόνιο. Τον πρώτο χρόνο δεν μου μίλαγε ο Ντάνκαν. Σε ευχαριστώ Μπρους Μπόουεν, ήσουν ο σύμμαχος μου».

Για τον Ντιαό: «Δεν μπορεί να υπάρξει Τόνι Πάρκερ χωρίς τον Μπορίς Ντιαό. Σε αγαπώ και εκτιμώ τα πάντα όσα έκανες.»

Για τον Μπιούφορντ: «Με ανακάλυψε, βρισκόταν μπροστά από την εποχή του. Πήρατε ένα ρίσκο με μένα και στην πρώτη δοκιμή ήμουν τραγικός. Αλλά συνέχισες να μιλάς στον Πόποβιτς και σε ευχαριστώ που μου δώσατε 2η ευκαιρία για να γίνω ο playmaker των Σπερς. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

“You took a gamble on me because man I was terrible my first workou TP shouts out RC Buford for giving him a chance#MerciTony pic.twitter.com/YCMbN1PBlq — NBA TV (@NBATV) November 12, 2019

Για τον Πόποβιτς: «Δέχομαι τη συγγνώμη σου. Ήσουν πάντα το αφεντικό, αλλά απόψε θα κάνω εγώ αυτό που θέλω. Ήσουν ένας δεύτερος πατέρας. Έκανες πολλά για μένα. Με βοήθησες να καταλάβω το παιχνίδι. Μου έδωσες την ευκαιρία. Με κάλεσες τότε που ήμουν στο αεροπλάνο και μου είπες «Τόνι θα παίξεις βασικός στο επόμενο ματς». Με ενέπνευσες. Προσπαθώ να κάνω το ίδιο με την ομαδα που έχω στην Γαλλία. Θα σε ευγνωμονώ για πάντα»

Για τον Ρόμπινσον: «Ο πατέρας μου μας είχε κάνει οπαδούς των Μπουλς, όμως ο αδερφός μου στήριζε το Σαν Αντόνιο. Ήσουν το πρότυπο μου για το πως πρέπει να είναι ένας επαγγελματίας. Όταν βγαίνεις στο γήπεδο δεν θες να κάνεις τίποτα που να θες να απογοητεύσεις αυτόν τον άνθρωπο. Με έκανες καλύτερο άνθρωπο και θα το θυμάμαι για πάντα.. Έχω μια πολύ όμορφη οικογένεια και αυτό το οφείλω και σε εσένα»

Για τον Ντάνκαν και τον Τζινόμπιλι: «Αυτοί οι δύο τύποι μεγάλωσαν μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί σας μπορώ να τα αντιμετωπίσω όλα. Δεν έχετε ιδέα για το πως επηρεάσατε τη ζωή μου. Ο τρόπος που περνάμε τα βράδια μας μιλώντας. Η φιλία μας είναι αυτό που μετράει σας αγαπάω και θα είμαστε για πάντα μαζί»

“I love you two and we’ll be together forever.” Tony Parker shows love to Timmy and Man#MerciTony pic.twitter.com/wkSijJax2X — NBA TV (@NBATV) November 12, 2019

Υπόκλιση και από τους Μπουντενχόλζερ, Σνουπ Ντογκ, Μπρετ Μπράουν, Πάου Γκασόλ που μίλησαν σε ένα video που έφτιαξαν οι Σπερς, αλλά και τον Μπορίς Ντιαό που στάθηκε στο κομμάτι Εθνική Γαλλίας και τον ευχαρίστησε για όλα όσα πρόσφερε στους τρικολόρ.

Για τον θρύλο των σπιρουνιών και της Εθνικής Γαλλίας, μίλησαν και Γάλλοι αστέρες του ποδοσφαίρου.

Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της Εθνικής Γαλλίας, Τιερί Ανρί, ο σταρ της Παρί, Κιλιάν Μπαπέ και φυσικά ο προπονητής της Ρεάλ, Ζινεντίν Ζιντάν,

Merci Tony pour tous ces moments de bonheur partagés!@tonyparker | #MerciTony pic.twitter.com/xn858VB8f9 — San Antonio Spurs (@spurs) November 12, 2019

Δεν θα μπορούσε να λείπει το tribute video των Σπερς για τον TP!