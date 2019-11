Σέλτικς: Στα... πιτς για 6 εβδομάδες ο Χέιγουορντ (pic)

Χωρίς τον Γκόρντον Χέιγουορντ θα παραταχθούν οι Σέλτικς το επόμενο διάστημα.

Οι Κέλτες ανακοίνωσαν πως ο παίκτης τους θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες.

Ο Γκόρντον έσπασε το αριστερό χέρι κόντρα στους Σπερς, βλέποντας για ακόμη μια φορά στην καριέρα του την τύχη να του γυρνά στην πλάτη

#NEBHInjuryReport Gordon Hayward underwent successful surgery today to repair a fourth metacarpal fracture in his left hand. The injury occurred during Saturday night’s game against the San Antonio Spurs.⁰

He is expected to return to play in approximately 6 weeks.

— Boston Celtics (@celtics) November 12, 2019