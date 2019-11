Μαγεύει κόσμο και κόντρα στους Σέλτικς ο Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος με μια απίθανη no-look πάσα βρήκε τον Πάουελ που δεν γινόταν να χάσει το καλάθι.

Δείτε την έμπνευση του Λούκα

.@luka7doncic lasers a dime to @DwightPowell33 for the jam! #MFFL

pic.twitter.com/6SguKB9ddg

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 12, 2019