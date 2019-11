Σπερς: Ετοιμάζονται για την βραδιά Πάρκερ! (pics & vids)

Η σημαία θα μπει στον ιστό της!

Απόψε (02:30) οι Σπερς θα αποσύρουν τη φανέλα του Τόνι Πάρκερ στο ματς κόντρα στους Γκρίζλις, τιμώντας τον Γάλλο για την τεράστια προσφορά του στην ομάδα.

Οι Μιλς και Μπελινέλι έφτασαν στο γήπεδο με τη φανέλα του TP, ενώ μπλουζάκι για τον παίκτη που μαζί του κατέκτησε 3 πρωταθλήματα με το Σαν Αντόνιο φορά και ο Μανού Τζινόμπιλι.

Το σύνθημα είναι το «Merci Tony», με την ομάδα να έχει μοιράσει μπλουζάκια με τη φράση αυτή.

Δείτε.

"The reason it worked so well together is because they knew how much each other cared for each other."

A look into Coach Pop and @tonyparker's relationship. #MerciTony pic.twitter.com/omMj9pcAwH

— San Antonio Spurs (@spurs) November 11, 2019